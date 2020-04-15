محاولة اغتيال عناصر لحزب الله في سوريا باستخدام طائرة مسيرة

استهدفت طائرة مسيّرة يرجح أنها إسرائيلية، الأربعاء، سيارة تابعة لحزب الله داخل الأراضي السورية قرب المنطقة الحدودية، وفق ما صرح مصدر مقرب من الحزب المدعوم من إيران.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "4 من عناصر الحزب كانوا يستقلون سيارة، في طريقهم من سوريا إلى بيروت".

وذكر أن طائرة إسرائيلية بدون طيار، رصدت عناصر المجموعة عند منطقة "وادي القرن"، وأنهم اكتشفوا ذلك بواسطة جهاز "جي بي إس" (نظام التموضع العالمي).

وأشار المصدر، أن السائق قاد السيارة بسرعة وبطريقة متعرجة في محاولة للإفلات من أية ضربة محتملة، وقبل وصول السيارة مفترق الطرق المؤدي إلى منطقة "جديدة يابوس" من الجهة الغربية، تم استهدافها بصاروخ أصاب الجهة الخلفية.

وبيّن المصدر أن "جميع من كانوا داخل السيارة قفزوا منها عقب الضربة الأولى وقبل إطلاق الصاروخ الثاني، ونجوا من الموت"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "العملية جرت داخل الأراضي السورية".