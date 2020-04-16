افتتاح ورشة لإنتاج الكمامات الطبية في عفرين بدعم تركي

شهدت مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمال غربي سوريا، افتتاح ورشة لإنتاج الكمامات الطبية، لتوزيعها على المؤسسات الرسمية في المنطقة، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

افتتاح الورشة التي تنتج يومياً قرابة 4 آلاف كمامة طبية، جاء بدعم من ولاية هطاي التركية، وبالتنسيق مع مديرية التعليم في منطقة عملية "غصن الزيتون" ومركز التعليم الأهلي في المنطقة.

كما توفّر الورشة فرصة عمل لسكان عفرين، حيث يعمل لديها حالياً 15 شخصاً.

وقال مدير التعليم في منطقة عملية "غصن الزيتون"، محمد حسن، إن تدابير مكافحة كورونا، ومبادرات الوقاية منها، انطلقت في المنطقة منذ وصول مخاطر الفيروس إلى المنطقة.

وأوضح أن الورشة تنتج حالياً 4 آلاف كمامة طبية، وأنها تهدف لرفع هذا العدد إلى 15 ألف ومن ثم إلى 20 ألف كمامة يومياً، على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار إلى أن الكمامات الطبية التي تنتجها الورشة المذكورة، سيتم توزيعها على المؤسسات الرسمية في المنطقة.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي ، الذي سيطر عليها لـ6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.