قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن قوة من الجيش قتلت قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" الإرهابي وأصابت آخر، بمحافظة ديالى.

وفي تصريح للأناضول، أضاف المصدر وهو ضابط بوزارة الداخلية، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن الجيش العراقي نصب كميناً لقيادي بارز في تنظيم داعش (لم يذكر اسمه) يتولى مسؤولية مناطق جنوبي محافظة ديالى (شرق) في التنظيم.

وأوضح المصدر أن "قوة من الجيش فتحت نيران أسلحتها لحظة اقتراب سيارة القيادي، مما أدى إلى مقتله على الفور، وإصابة أحد مرافقيه، فيما لاذ مسلحون آخرون بالفرار في البساتين القريبة من ناحية بني سعد جنوبي ديالى".

وذكر المصدر أن "القتيل مسؤول عن التخطيط وقيادة عمليات إرهابية عديدة في المحافظة طوال الفترة الماضية".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، النصر على "داعش" باستعادة الأراضي التي اجتاحها الأخير صيف 2014 وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.