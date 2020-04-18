الجيش الإسرائيلي يستعين بروبوت لفحص الأجسام المشبوهة قرب الحدود مع لبنان

استعانت قوة من الجيش الإسرائيلي، السبت، بروبوت للكشف عن أجسام مشبوهة قرب السياج الحدودي مع جنوب لبنان، خشية أن تكون داخلها متفجرات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مساء السبت، إن عناصر من الجيش الإسرائيلي تمركزت خلف ساتر ترابي قرب السياج الحدودي مقابل "ميس الجبل"، وهي قرية جنوبي لبنان.

وأضافت أن تلك القوات "أرسلت روبوتا نقل جسمين غريبين موضوعين في كيسين مجهولي المصدر، قرب ثغرة (فتحة) بالسياج في المكان المذكور".

وتابعت: "فيما عمد جنود العدو إلى إطلاق رصاص حي عن بعد، على كيس ثالث مماثل، للتأكد من عدم وجود أي مواد متفجرة داخله".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من زعم الجيش الإسرائيلي محاولة أشخاص (لم يحددهم)، الجمعة، التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى 3 فتحات في السياج الحدودي.

وجراء ذلك، تشهد المنطقة استنفارا من قبل الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" من الجهة اللبنانية.

فيما حض الناطق باسم "يونيفيل" أندريا تننتي، خلال اتصالاته مع القوى الأمنية اللبنانية والجيش الإسرائيلي، على ممارسة أقصى درجات "ضبط النفس" لتخفيف التوتر القائم.

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.