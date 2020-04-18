العراق.. الكاظمي يتعهد بتشكيل فريق حكومي "كفء ونزيه"

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، السبت، بتشكيل فريق حكومي "كفء ونزيه"، لافتا إلى أن أجواء مشاورات تأليف الحكومة المرتقبة "ودية".

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر تويتر: "نريد فريقا حكوميا نزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

وأضاف: "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".

في سياق متصل، قال النائب عن تحالف "سائرون" في البرلمان (54 من أصل 329 مقعدا) سالم الشمري، إن "الأجواء السياسية تسير بخطى مدروسة نحو الانتهاء من التصويت على حكومة الكاظمي، والبدء بتنفيذ تعهدات الرئيس المكلف".

وأضاف النائب عن التحالف المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في بيان، أن "الحكومة الجديدة بانتظارها ملفات مهمة، أولها تعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة".

وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.