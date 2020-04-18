تفجير إرهابي في مدينة عفرين السورية يخلف 3 إصابات

أصيب 3 مدنيين بجروح، السبت، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة عفرين، بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، أن سيارة مفخخة جرى تفجيرها في شارع يعج بالمدنيين في المدينة.

ولفت إلى أن الهجوم الإرهابي، أسفر عن إصابة 3 مدنيين، وفق معلومات أولية، فضلا عن إلحاق أضرار بالمباني المحيطة.

وترجح فرق الأمن المحلية التي هرعت إلى موقع التفجير، وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء الهجوم.

يشار أن التنظيم الذي يحتل مدينة "تل رفعت" جنوب شرق عفرين، يشن بين الفينة والأخرى هجمات على مناطق أعزاز والباب وجرابلس وعفرين بريف حلب.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الذي سيطر عليها 6 سنوات، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما.