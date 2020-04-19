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الأردن يخفف حظر التجول في 4 محافظات جنوبية لم تسجل إصابات بكورونا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.04.2020 22:05
آخر تحديث في 20.04.2020 02:03
الأردن يخفف حظر التجول في 4 محافظات جنوبية لم تسجل إصابات بكورونا

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، تخفيف إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي: "تقرر تعديل إجراءات حظر التجول في محافظات الكرك والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) ابتداء من صباح يوم الأربعاء المقبل، وبالإجراءات المتّبعة نفسها في محافظة العقبة" التي خفف حظر التجول فيها ابتداء من صباح الأحد.

وأوضح أنه "سيتمّ إغلاق كلّ محافظة عن الأخرى، والسماح للمواطنين في هذه المحافظات بالحركة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً".

وسيسمح لأهالي هذه المحافظات الأربع التحرك بالسيارات واستئناف فتح محالهم واستئناف عمل المنشآت التجارية ضمن التوقيت نفسه.

وشدد العضايلة على أنه "سيتم التعامل مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربع بحزم والعودة الى الوضع السابق".

ولم تسجل في محافظات المملكة الجنوبية كالعقبة والطفيلة ومعان والكرك أي إصابات بفيروس كورونا.

وما زال الأردن نسبياً بمنأى من تفشي الوباء على نطاق واسع مع تسجيله 417 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 آذار/ مارس الماضي حظر تجول شاملاً ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ثم خفف لاحقا فسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

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