الحكومة الليبية: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة قصفت أهدافا جنوب مصراتة

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية الأحد، إسقاط طائرة إماراتية مسيرة، كانت تقصف أهدافاً مدنية بمحيط منطقة أبوقرين جنوب مصراتة (شمال).

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وأضاف قنونو أن "الطائرة التي أُسقطت من نوع وينق لونق (صينية الصنع) وكانت مجهزة بصواريخ موجهة، وأسقطت قبل أن تلوذ بالفرار".

وأشار قنونو إلى أن "الطائرة التي أسقطت، دعمت بها دولة الإمارات مجرم الحرب المتمرد حفتر وميليشياته الارهابية".

وتتهم القوات الحكومية الإمارات، بتقديم طائرات مسيرة صينية الصنع لحفتر، وذلك بعد رصدها وصول طائرات شحن إماراتية إلى قواعد عسكرية تسيطر عليها المليشيات شرقي البلاد.

وصباح السبت، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر المركزية غربي البلاد، وآخر معاقله الرئيسية بمدن غلاف طرابلس.

ومنيت مليشيا حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على يد قوات الحكومة، في إطار عملية عاصفة السلام، أبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.