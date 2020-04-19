الحوثيون يعتقلون وزيرا سابقا في الحكومة اليمنية

اعتقلت جماعة الحوثي، الأحد، مسؤولاً سابقاً في الحكومة اليمنية، بالعاصمة صنعاء (تحت سيطرة الجماعة).

وقال وضاح الرويشان، نجل وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان في تدوينة مقتضبة في "فيسبوك" فجر الأحد: "الحوثيون اعتقلوا والدي قبل نصف ساعة" دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الواقعة وأسبابها.

وعُرف وزير الثقافة الأسبق، بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس/ آذار 2015.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب جماعة الحوثي بشأن ما ذكره نجل وزير الثقافة الأسبق في الحكومة.

من جانبه، أكد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية مقرها جنيف)، اعتقال الرويشان من قبل الحوثيين.

واعتبر الحميدي في تصريح، أن "اعتقال الرويشان عمل مدان يؤكد الطبيعية الإقصائية للحوثيين السائدة ضد كل صوت معارض".

ولفت إلى أن "اختيار الحوثيين هذا التوقيت لاعتقاله، للفت الأنظار بعيدا عن قضية الحكم بإعدام الصحفيين التي سببت حرجا للجماعة، وشكلت ضغطا من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والدول الكبرى".

ويأتي اعتقال الرويشان بعد نحو أسبوع من صدور أحكام (غير نهائية) بإعدام أربعة صحفيين، من أصل عشرة، تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها منذ يونيو 2015.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف سعودي إماراتي، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014 .