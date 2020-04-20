قوات الحكومة الليبية تواصل عمليتها في ترهونة وتستهدف تجمعات لقوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، تنفيذ 3 ضربات جوية استهدفت تمركزات لمليشيات خليفة حفتر بترهونة على بعد 80 كم جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وذلك في إطار عملية عسكرية لتحرير المدينة أطلقتها الحكومة السبت.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، إن "محاور القتال جنوب طرابلس وكذلك محاور ترهونة تشهد اليوم هدوءا حذرا".

وأشار إلى أن قواتهم لا تزال تحافظ على تمركزات داخل الحدود الإدارية بمدينة ترهونة، فيما تم تعزيز المواقع التي سيطرت عليها.

وكانت أعلنت قوات الحكومة الليبية أعلنت السبت إطلاقها عملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة ترهونة من مليشيات حفتر، وذلك عبر ضربات جوية نفذتها مقاتلاتها واستهدفت آليتين عسكريتين لمليشيا حفتر، واقتحام "معسكر الحواتم" في المدينة وأسر 12 عنصرا من المليشيات المتمردة.

وبالتزامن مع عملية تحرير ترهونة، تسعى قوات الحكومة لاقتحام قاعدة الوطية العسكرية غرب العاصمة الليبية طرابلس، التي باتت تعد آخر معقلاً لقوات حفتر بعد طرد الأخيرة من مدينتين استراتيجيتين و5 مناطق أخرى غرب طرابلس.

وتأتي هذه التطورات في ظل الدعم العسكري الواضح والقوي الذي تقدمه تركيا لقوات الوفاق في معاركها ضد مليشيات حفتر، سواء عبر الطلعات الجوية والمسيرات التركية، التي كبدت المليشيات المتمردة خسائر فادحة وقتلت قادة عسكريين، أو عبر التدريب الذي تقدمه لمقاتلي الحكومة، والتخطيط لعملياتها، وهو ما أثمر عن سلسلة انتصارات ملموسة في الآونة الأخيرة.