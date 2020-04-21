مقتل 7 أشخاص بينهم 5 سوريين برصاص مجهول في بلدة عقلين بلبنان

أطلق مسلح مجهول النار، الثلاثاء، فأسقط 7 قتلى في بلدة "بعقلين" بمحافظة جبل لبنان (جنوب غرب العاصمة بيروت)، قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكرت الوكالة الوطنية (رسمية) أن القتلى هم 5 سوريين وشخص من بلدة "بعقلين" (في قضاء الشوف)، أما السابع فمن بلدة عرسال (بقاع).

وأضافت أن الجاني فرّ من البلدة، وتلاحقه العناصر الأمنية.

ولم تُعرف على الفور أسباب الجريمة، التي استخدم فيها الجاني بندقية "بومب اكشن" و"كلاشنكوف"، وفق الوكالة.

وفي أول تعليق رسمي، استنكر رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، الجريمة، واصفًا إياها بـ"المروعة".

وطالب دياب "الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق في هذه الحادثة الأليمة، وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم".

وزار مروان حمادة، نائب برلماني عن الحزب التقدمي الاشتراكي، موقع الجريمة، وقال إن أجهزة الأمن وضعت يدها على خيوط الجريمة الأساسية، وتبحث عن الجناة، وتوصلت إلى تحديد "جزء" من أسباب الجريمة.

ورجّح حمادة، في تصريح صحفي، أن "تكون جريمة شرف أو ثأر، ولكن هناك الكثير من الضحايا الأبرياء".