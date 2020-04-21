مقتل 9 مسلحين موالين للنظام معظمهم أجانب في قصف إسرائيلي بوسط سوريا

قتل تسعة عناصر من مجموعات موالية لقوات النظام وحليفتها إيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليل الإثنين منطقة تدمر في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "القصف الإسرائيلي الذي استهدف بصواريخ عدة مقراً لتلك المجموعات الموالية للنظام وإيران أوقع ثلاثة قتلى سوريين وستة أجانب" لم يتمكن من تحديد جنسياتهم.

وكان الإعلام الرسمي السوري أفاد ليلاً بأن الدفاعات الجوية "تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

ونهاية الشهر الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي أيضاً.

ومنتصف الشهر الحالي، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لحزب الله اللبناني، الذي يقاتل منذ عام 2013 بشكل علني إلى جانب قوات النظام، عند الجانب السوري من الحدود مع لبنان من دون أن تسفر الضربة عن سقوط قتلى، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب.