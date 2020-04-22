أنقرة تعلن دعمها مساعي تشكيل حكومة عراقية مستقلة برئاسة مصطفى الكاظمي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن بلاده تدعم مساعي تشكيل حكومة مستقرة في العراق برئاسة رئيس الاستخبارات الوطنية مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك في رد خطي بعثه المتحدث باسم الخارجية، الأربعاء، ردا على سؤال بخصوص مساعي الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية.

وأفاد أقصوي أن مساعي تشكيل الحكومة في العراق مستمرة منذ زمن طويل، وأن الرئيس برهم صالح كلّف الكاظمي بالمهمة مؤخرا.

وأكد أن "تركيا تدعم مساعي تشكيل حكومة مستقرة في العراق، الدولة الصديقة والشقيقة، خلال هذه المرحلة الحرجة على العالم أجمع".

وأوضح أن تكليف صالح للكاظمي بتشكيل الحكومة، يعد دليلا على أنه شخص مؤهل لشغل المنصب.

وأضاف أن "الكاظمي يعرف المنطقة جيدا، ونحن على ثقة بأن تشكيل حكومة برئاسته في العراق سيجلب الخير لبلاده وعموم المنطقة".

وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي بتشكيل الحكومة، بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

وسبق لخمس كتل شيعية إعلان دعمها للكاظمي، على رأسها ائتلاف "الفتح" (48 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" (26 مقعدا) بزعامة نوري المالكي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).

يشار إلى أن الكاظمي يعد ثالث مكلف بتشكيل الحكومة، عقب الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع مارس/ آذار الماضي؛ لفشله في إقناع المكونات السنية والكردية وبعض القوى الشيعية بدعم تشكيلته الحكومية.