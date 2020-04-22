44 وفاة و1022 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين في الخارج

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، إن إجمالي إصابات كورونا بين الفلسطينيين في دول العالم بلغ 1022، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة.

وأوضحت، في بيان، أنه تم رصد 11 إصابة جديدة، بين أبناء الجالية في الولايات المتحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 621.

وأشارت الوزارة في بيانات سابقة إلى أن عدد الإصابات الأكبر هو في الولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية أن سفارات فلسطين وبعثاتها بالخارج تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها أوضاع الجاليات والطلبة، وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.

وحتى مساء الأربعاء، وصل إجمالي المصابين 335 في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.