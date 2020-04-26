الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً يعلن الحكم الذاتي في اليمن

أعلن الانفصاليون اليمنيون ليل السبت الأحد "الإدارة الذاتية" في الجنوب بعد فشل الأطراف في تنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة تم توقيعه مع الحكومة اليمنية المعترف به دوليا برعاية السعودية.

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتيًا، حالة الطوارئ العامة في عدن وعموم محافظات الجنوب والإدارة الذاتية لها بدءًا من ليل السبت/ الأحد.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في وقت متأخر من مساء السبت، ونشره على موقعه الإلكتروني.

وقال البيان، "إنه بات لزامًا اتخاذ الإجراءات التي تحفظ للجنوبيين حقهم في العيش الكريم بعد صلف وتعنت الحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات الشعب في تمويل أنشطة الفساد".

كما برر البيان الخطوة التي تعد انقلابا صريحا على اتفاق الرياض الموقع قبل أشهر، بأنها جاءت بسبب "تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي من قبل الأشقاء في التحالف العربي والحكومة للمهلة التي حددناها في الثالث من اكتوبر/ تشرين 2018، لتحسين الأوضاع المعيشية".

ومن ضمن الإجراءات التي ذكرها الانتقالي في بيانه، تكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بتنفيذ إعلان الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من ليل السبت/ الأحد.

وأضاف بأن الإعلان جاء "عقب تزايد حجم المؤامرات والدسائس التي استهدفت ثورة الجنوبيين ونسيجه الاجتماعي والساعية للزيادة من معاناته وأوجاعه وعلى مختلف الجبهات والمستويات".

ودعا الانتقالي في بيانه، جماهير شعب الجنوب "للالتفاف حول قيادتها السياسية ودعمها ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب".

كما كلف المجلس، لجانه الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية في المحافظات، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب كلاً في مجال اختصاصه.

وبين أنه "على محافظي محافظات الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب الاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح شعبنا".

ووجه الدعوة للأشقاء في التحالف السعودي الإماراتي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعب الجنوب، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

فيما أعلنت سلطات خمس محافظات يمنية "جنوبية" من أصل 8، الأحد، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا حكما ذاتيا على جنوب البلاد.