خشية تفشي كورونا.. دعوات لإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية

طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الذين تجاوزت أعمارهم ال65 عاما، وكذلك النساء والأطفال والمرضى، فيما ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن "عشرات" الأسرى الفلسطينيين أطلق سراحهم في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الناطقة باسم المنظمة أماني سراحنة "لا يوجد رقم دقيق للأسرى الذي أطلق سراحهم منذ بداية آذار/مارس"، لكنها أوضحت أنه "من المؤكد أن العشرات أطلق سراحهم بعد أن أنهوا مدة محكومياتهم بالكامل".

وتقول السلطات الإسرائيلية إنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة بكوفيد-19 بين الأسرى الفلسطينيين في سجونها. لكن سراحنة أشارت إلى إصابة واحدة مؤكدة بالفيروس لفتى فلسطيني خضع للتحقيق في معتقل عوفر، رغم أنه لم يمكث هناك سوى أيام.

وهذا ما دفع وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة إلى المطالبة خلال مؤتمر صحافي مؤخرا بتشكيل لجنة للتحقيق في وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإجراءات حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

لكن إسرائيل تنفي إصابة أي أسير، متهمة الإعلام الفلسطيني بنشر "أخبار كاذبة".

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها اتخذت منذ أشهر إجراءات لمنع دخول وانتشار الفيروس داخل هذه السجون التي تضم نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، من بينها وقف زيارات الأهالي والمحامين وقيامها بقياس درجات حرارة الأسرى كل يوم.

وأوضحت أنها وزعت قناعين واقيين على كل سجين وفرضت حجرا على الأسرى الجدد لمدة أسبوعين.

تضاعفت آلامهم:

اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت أيضاً إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما.

وتهدف المنظمة الدولية من طلبها حسب رئيس بعثتها في القدس ديفيد كين "تقليل عدد المعتقلين في السجون والحد من احتمال تعرض الأضعف بينهم". وأكد كين "نحن نفضل إطلاق سراحهم، لكن إذا لم يتم ذلك، نرجو أن تتم إزالة الخطر الذي يهددهم".

وأمير الذي يحمل الجنسية الأميركية بالإضافة إلى جنسيته الفلسطينية، هو أحد هؤلاء الأسرى. وقال إن "الأسرى يعيشون في السجون الإسرائيلية حالة صعبة، لكن بعد انتشار كورونا تضاعفت آلامهم". وأوضح أن "إدارة السجون الإسرائيلية ترفض السماح بإدخال معقمات ومواد تنظيف إلى داخل السجون".

ويخضع جميع الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية منذ انتشار الفيروس لإجراءات احترازية مشددة من قبل السلطة الفلسطينية التي اكتشفت أولى الإصابات بالفيروس لديها في الخامس من آذار/مارس المنصرم.

وقالت سراحنة إن "الأسرى الذين يطلق سراحهم يخضعون لفحص عينات وحجر منزلي حتى في حال كانت النتيجة سالبة"، تؤكد عدد الإصابة بالفيروس.

لكن والدة أمير، إيناس حمدان التي تتمنى ألا يكون ابنها حاملا للفيروس، تشعر بالارتياح. وقالت "أحمد الله على سلامته".

وأضافت "صحيح أنه سيدخل الآن الحجر الصحي من أجل سلامته وسلامتنا، لكنه سيكون في أيد أمينة عند الفلسطينيين وليس عند الإسرائيليين".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل 15 ألفا وعدد الوفيات 191. وفي الأراضي الفلسطينية بلغ عدد الإصابات 336 بينها 17 في قطاع غزة المحاصر، وسجلت وفاة اثنين من المصابين في الضفة الغربية المحتلة.