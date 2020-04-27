احتجاج إسرائيلي رسمي على مسلسل مصري يتوقع زوالها

احتجت إسرائيل على بث مسلسل مصري بعنوان "النهاية"، بعد أن توقع زوالها في معركة "تحرير القدس".



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن ما جاء في المسلسل "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين تربطهما اتفاقية سلام منذ 41 عاما"، بحسب صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية.



والمسلسل من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل، وإخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سيف عاطف.



وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن "الخارجية" الإسرائيلية تحتج على مشهد يظهر فيه أطفالا في فصل مدرسي في العام 2120 ويكون موضوع الدرس "الحرب لتحرير القدس".



وأشارت إلى أن المعلم يظهر وهو يقول إن الحرب انتهت بسرعة، وأدت إلى تدمير دولة إسرائيل الصهيونية، بعد أقل من 100 على قيامها.



ويضيف المعلم إن معظم اليهود عادوا إثر ذلك إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا.



وليست هذه هي المرة الأولى التي توجّه فيها إسرائيل الانتقادات إلى مسلسل مصري يعرض خلال شهر رمضان.



وترفض إسرائيل على وجه الخصوص أي مسلسل يتحدث عن عدوانها على فلسطين وتعتبره "لا سامي".