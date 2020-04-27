عملية عسكرية واسعة ضد فلول داعش في العراق



أطلقت القوات العراقية، اليوم، ثلاث عمليات عسكرية واسعة ضد مسلحي تنظيم "داعش" في ثلاث محافظات شهدت تصاعدا مؤخرا هجمات التنظيم الإرهابي.



وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع العراقية)، إن "القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات محافظة صلاح الدين، شرعت بعملية عسكرية واسعة بمنطقة مطيبيجة، جنوبي المحافظة، لمطاردة فلول داعش وتعزيز الأمن فيها".



وأضافت الخلية، في بيان، أن "العملية انطلقت من أربعة محاور ضمن منطقة مطيبيجة، تم خلالها تدمير ثلاثة مقار للتنظيم ونفقين وزورق مفخخ".



وفي محافظة ديالى (شرق)، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، في بيان، إطلاق عملية عسكرية لتعقب عناصر تنظيم "داعش" شمالي المحافظة.



وقالت قيادة الشرطة، إن "عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش، انطلقت في منطقة حاوي العظيم شمالي المحافظة"، دون مزيد من التفاصيل.



وفي الأنبار غربي العراق، شّنت قوات مشتركة من الجيش وحرس الحدود والحشد الشعبي عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر "داعش"، ضمن المنطقة الحدودية مع سوريا.



وقالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان، إن "العملية تهدف لتطهير صحراء منطقة عكاشات باتجاه الحدود مع سوريا".



وخلال أشهر مضت، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة في البلاد باسم "مثلث الموت".



وفي 21 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، مقتل 170 مدنيًا وعسكريًا، إلى جانب 135 مسلحًا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلن العراق في 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.