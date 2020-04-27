لبنان يشهد موجة جديدة من الاحتجاجات

عاد عشرات اللبنانيين، الأحد، للاحتجاج في مناطق متفرقة من البلاد، مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة وغلاء المواد الغذائية.

ولامست قيمة الليرة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، مقارنة بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات المحتجين احتشدوا في ساحة النور في طرابلس (شمال لبنان) تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشيّة.

وقطع عدد من المحتجين جسر البالما (يربط طرابلس بالعاصمة بيروت) بالإطارات المشتعلة رفضًا للغلاء الكبير ولاسيما في شهر رمضان.



فيما أغلق آخرون مدخل الجسر السريع في منطقة شكا (شمال لبنان)، بالإطارات المشتعلة، إلا أن عناصر شرطة البلدية أزالوا الإطارات وأعادوا فتح المسلك.



وعمد محتجون إلى قطع الطريق السريع في منطقة الزلقا (شرق بيروت) بالإطارات المشتعلة، كما نفذ آخرون ذات الإجراء على طريق الجنوب السريع وتحديدًا في منطقة السعديات، مندّدين بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار.

ويزيد من صعوبة الوضع أن لبنان يشهد، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.