مقتل 3 مدنيين في غارة إسرائيلية فوق دمشق

أعلن النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت فجر الاثنين لغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق، دون تحديد طبيعة تلك المواقع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية للنظام "سانا" إن العدوان إسرائيلي بالصواريخ حدث من فوق الأجواء اللبنانية.

وادعت أن الدفاعات السورية "أسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

وأفادت الأنباء بمقتل 3 مدنيين في الهجوم.

كثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

في 20 نيسان/أبريل، تحدثت سانا عن إطلاق صواريخ ضد أهداف في تدمر، في عملية نسبتها إلى إسرائيل.

فيما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.