جامعة الدول العربية تحذر من انزلاق لبنان إلى المجهول

حذرت جامعة الدول العربية من انزلاق لبنان إلى المجهول بعد المواجهات الدامية التي شهدها بين قوات الجيش ومتظاهرين.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية الأربعاء، غداة سقوط قتيل وعدد من المصابين في اشتباكات بين محتجين وعناصر من الجيش، في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وأعربت الجامعة عن قلقها وانزعاجها الشديدين حيال "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، وما يشهده الشارع من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش في طرابلس".

وقالت إن "الأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، في التصرف بمهنية ومسؤولية معهودين للحيلولة دون انزلاق لبنان إلى المجهول".

وأوضحت أن "الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان، باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. الواضح أن الشارع أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار".

ودعت الجامعة العربية، الحكومة اللبنانية إلى "الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي، وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني"، بحسب البيان ذاته.

والثلاثاء، توفي متظاهر وأصيب آخرون، في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس، خلال احتجاجات منددة بالأزمة المعيشية.

وإلى جانب طرابلس، شهدت العاصمة بيروت ومدينة صيدا احتجاجات، مساء الاثنين، على تردي الأوضاع المعيشية.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.