أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد إشاعات عن وفاته

أعلنت وسائل إعلام كورية، السبت، أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، منذ 3 أسابيع، وذلك بعد ورود إشاعات تفيد بوفاته.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوية عن وسائل إعلام رسمية في جارتها الشمالية، أن "كيم حضر مراسم الاحتفال بافتتاح مصنع للأسمدة في سون تشون بمقاطعة بيونغان الجنوبية".

ولم تتحدث الوكالة عن وجود مشاهد فيديو أو صور توثق ظهور الزعيم الكوري، إلا أن مراسلة "بي بي سي" في العاصمة الجنوبية سول نشرت مقطع فيديو يظهر كيم جونغ أون في مراسم افتتاح واحتفاء مئات المواطنين بوصوله.

وكان آخر ظهور للزعيم الكوري الشمالي في 11 أبريل/ نيسان الفائت، خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وقالت وكالة يونهاب إن "غياب كيم عن مناسبة تخليد الذكرى الـ 108 لميلاد المؤسس الراحل وجده، كيم سونغ الثاني أثار التكهنات بشأن وفاته".

وجاءت الادعاءات حول وفاة كيم مع تزايد التقارير غير المؤكدة عن اعتلال صحته بعد غيابه عن الظهور أمام العلن لنحو ثلاثة أسابيع.