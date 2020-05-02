القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد إشاعات عن وفاته

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 02.05.2020 13:20
آخر تحديث في 02.05.2020 19:41
تلفزيون كوري يعرض صورة كيم جونغ أون خلال افتتاحه مصنع للأسمدة الفرنسية تلفزيون كوري يعرض صورة كيم جونغ أون خلال افتتاحه مصنع للأسمدة (الفرنسية)

أعلنت وسائل إعلام كورية، السبت، أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، منذ 3 أسابيع، وذلك بعد ورود إشاعات تفيد بوفاته.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوية عن وسائل إعلام رسمية في جارتها الشمالية، أن "كيم حضر مراسم الاحتفال بافتتاح مصنع للأسمدة في سون تشون بمقاطعة بيونغان الجنوبية".

ولم تتحدث الوكالة عن وجود مشاهد فيديو أو صور توثق ظهور الزعيم الكوري، إلا أن مراسلة "بي بي سي" في العاصمة الجنوبية سول نشرت مقطع فيديو يظهر كيم جونغ أون في مراسم افتتاح واحتفاء مئات المواطنين بوصوله.

وكان آخر ظهور للزعيم الكوري الشمالي في 11 أبريل/ نيسان الفائت، خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وقالت وكالة يونهاب إن "غياب كيم عن مناسبة تخليد الذكرى الـ 108 لميلاد المؤسس الراحل وجده، كيم سونغ الثاني أثار التكهنات بشأن وفاته".

وجاءت الادعاءات حول وفاة كيم مع تزايد التقارير غير المؤكدة عن اعتلال صحته بعد غيابه عن الظهور أمام العلن لنحو ثلاثة أسابيع.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أظهرت كاميرات مراقبة، لحظات استهداف مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة...
مختارات