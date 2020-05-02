"داعش" يشن 5 هجمات متزامنة في العراق قتلت 13 من الحشد الشعبي

قتل 13 عنصراً من "الحشد الشعبي"، السبت، في 5 هجمات منسقة شنها تنظيم "داعش" الإرهابي، في تصعيد لافت استهدف مواقع أمنية في محافظة صلاح الدين، بحسب مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر للأناضول، وهو ضابط في الداخلية فضل عدم نشر اسمه، إن عناصر التنظيم شنوا فجرًا 5 هجمات في أوقات متقاربة، استهدفت مواقع وحواجز أمنية للحشد الشعبي، ما أوقع 13 قتيلاً و20 جريحا.

وأوضح المصدر أن مسلحي "داعش" هاجموا حاجزا أمنيا للحشد في منطقة "مكيفيشة" جنوبي تكريت (عاصمة صلاح الدين)، ما أوقع 9 قتلى، أعقبه هجمات على مواقع أخرى في مناطق "تل الذهب" وناحية "يثرب" و"مطيبيجة والدور"، أوقعت 4 قتلى على الأقل.

وشّن مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي خلال نيسان/أبريل الماضي، هجمات استهدفت مواقع عسكرية، وحواجز أمنية، ومنشآت للطاقة، بواسطة قناصين وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة أو انتحارية.

وأعلنت وزارة الدفاع الشهر الماضي، مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 إرهابيا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.