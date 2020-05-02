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كاميرات مراقبة توثق استهداف مليشيات "حفتر" للمدنيين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 02.05.2020 12:48
آخر تحديث في 02.05.2020 19:38
آثار قصف مليشيات حفتر على الأحياء السكنية في طرابلس الفرنسية آثار قصف مليشيات حفتر على الأحياء السكنية في طرابلس (الفرنسية)

أظهرت كاميرات مراقبة، لحظات استهداف مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، للمدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان.

ونشرت القوات الحكومية مشاهد الهجوم الذي نفذته مليشيات حفتر، أمس الجمعة، في منطقة زناتة وسط طرابلس المكتظة بالسكان.

ويظهر في المشاهد سقوط 3 أشخاص بينما كانوا يمشون في الشارع إثر الانفجار، الذي يؤدي إلى تناثر الأشلاء في المنطقة، وتكسر أغصان الأشجار.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام".

ومنيت مليشيات حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

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