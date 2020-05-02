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6 عناصر من تنظيم "ي ب ك" الإرهابي يسلمون أنفسهم للقوات التركية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 02.05.2020 18:24
آخر تحديث في 02.05.2020 19:37
6 عناصر من تنظيم ي ب ك الإرهابي يسلمون أنفسهم للقوات التركية

أعلنت السلطات التركية، السبت، تسليم 6 عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أنفسهم إلى قوات الأمن.

وأفادت وزارة الدفاع، في بيان، أن 3 من إرهابيي التنظيم، سلموا أنفسهم إلى مخفر حدودي بقضاء "كيزل تبة"، في ولاية ماردين (جنوب)، بعد هروبهم من شمالي سوريا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية تسليم 3 إرهابيين من التنظيم أنفسهم إلى السلطات الأمنية، عن طريق الإقناع.

وأوضحت أن الإرهابيين سلموا أنفسهم في إطار الجهود المشتركة للاستخبارات والمديرية العامة للأمن.

ولم يشر البيان إلى المنطقة التي سلم فيها الإرهابيون الثلاثة أنفسهم.

وارتفع بذلك عدد الذين سلموا أنفسهم من المنظمة هذا العام عن طريق الإقناع إلى 75.

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