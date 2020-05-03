رامي مخلوف يطل مجدداً ليتحدث عن ضغوط "الأجهزة الأمنية" عليه للتخلي عن شركاته

اتهم رجل الأعمال السوري البارز رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، الأحد "الأجهزة الأمنية" باعتقال مديري شركاته، وبالضغط عليه للتخلي عنها، بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو نادر الأسد التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها سيريتل من الانهيار.

ومخلوف أحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ عام 2008. ويرأس رجل الأعمال، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة "سيرياتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

وقال مخلوف الأحد، في ثاني شريط فيديو يبثه خلال ثلاثة أيام على صفحته في فيسبوك: "بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (...) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لدي"، متسائلاً "هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راع لها خلال الحرب؟".

وأضاف رجل الأعمال الذي يُعتقد أنه في سوريا: "طُلب مني اليوم أن ابتعد عن الشركات وأن أنفذ تعليمات.. وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمديرين"، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات "إما أن تتنازل أو نسجن كل جماعتك".

وناشد مخلوف، الذي يعد من أكثر المستثمرين نفوذاً في سوريا، الأسد التدخل لوقف الضغوط.

وطالبت هيئة الاتصالات السورية الأسبوع الماضي الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا بدفع "مبالغ مستحقة لخزينة الدولة تبلغ 233,8 مليار ليرة سورية" (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء، وفي مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل.

وقدر مخلوف، في أول شريط فيديو بثه ليل الخميس، قيمة المبلغ المُطالب بتسديده بين 125 مليار (178,5 مليون دولار) و130 مليار ليرة، معتبراً أن مطالب دفع هذا المبلغ "غير محقة". وناشد الأسد التدخل لإنقاذ شركته عبر "جدولة" المبلغ "بحيث لا تنهار الشركة".

وبرغم توجه مخلوف للمرة الثانية إلى الأسد واصفاً إياه بـ"صمام الأمان"، يؤكد شريطا الفيديو وجود توتر بينه وبين رئيس النظام السوري، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عدة عن خلافات بينهما لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقار جمعية خيرية تابعة له.