قوات الحشد الشعبي تقتل 4 من "داعش" شمالي العراق

قتلت قوات الحشد الشعبي في العراق، الأحد، 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد إحباطها هجوما للتنظيم على أحد مواقعها، شمالي البلاد.

وقال ضابط في وزارة الداخلية، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "مسلحين من داعش حاولوا مهاجمة موقعا لقوات الحشد بمنطقة العيث، شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "قوات الحشد الشعبي علمت مسبقا باعتزام تنظيم داعش شن الهجوم، وتمكنت من استهداف عناصر التنظيم الأربعة بالقذائف المدفعية وقتلهم قبل أن يصلوا إلى الموقع"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يسفر الحادث عن سقوط أي قتلى أو جرحى في صفوف قوات "الحشد"، بحسب المصدر ذاته.

وفجر الجمعة، شن عناصر من تنظيم "داعش" هجمات عنيفة استهدفت مواقع وحواجز أمنية متعددة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، أوقعت 13 قتيلا و20 جريحا.

كما قتل 4 من عناصر الأمن وجرح 9 آخرون، مساء السبت، بهجوم شنه عناصر التنظيم الإرهابي على حاجز أمني في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وتزايدت هجمات "داعش" بصورة لافتة في الأشهر القليلة؛ حيث تركزت في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) وخاصة في المناطق الوعرة بين حدود تلك المحافظات المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.

والشهر الماضي، كشفت الدفاع العراقية عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش" الإرهابي، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.