نيمار يبعث برسالة دعم للطفل السوري خميس

شكر نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا طفلاً سوريًا يبلغ من العمر 8 أعوام على حبه ودعمه له في رسالة مصورة.

وقال نجم كرة القدم نيمار لخميس الجاسر، وهو طفل يعاني من بتر في قدمه ويعيش الآن في ولاية هاطاي جنوب تركيا: '' مرحبا، شكرا لدعمك لي، قلبي معك وعائلتك. بارك الله فيك "وداعا"، في مقطع فيديو نُشر اليوم.

وتأتي الرسالة المشجعة بعد ظهور شريط فيديو يظهر الجاسر وهو يلعب كرة القدم في الشوارع ويرتدي قميص سانتوس، فريق نيمار السابق في البرازيل.

وحصل الطفل العاشق لكرة القدم، الذي فقد ساقه اليمنى في هجوم للنظام في محافظة إدلب السورية بالقرب من الحدود التركية، على ساقا صناعية في مستشفى تركي في هاطاي.

وقال الصبي إن رسالة نيمار جعلته سعيدًا جدًا ، وإن كرة القدم ستظل شغفه ، على الرغم من قيوده الجسدية.