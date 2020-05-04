الأمم المتحدة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة شاب مخرج في سجونها

طالبت الأمم المتحدة، الاثنين، بإجراء تحقيق كامل في وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش بمحبسه، السبت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام الأممي "ستيفان دوجاريك"، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وأعلن معارضون مصريون، السبت، وفاة المخرج والمصور الشاب شادي حبش، بمحبسه جنوبي القاهرة، دون تأكيد أو نفي من قبل السلطات المصرية.

وقال المطرب رامي عصام، الموجود خارج مصر، عبر صفحته بفيسبوك السبت "المصور والمخرج شادي حبش توفي عن 24 عاما في سجن طرة جنوب القاهرة".

وأوضح عصام أيضا في بيان نشره موقعه الإلكتروني أن "حبش محبوس منذ مارس/آذار 2018، عقب إخراجه أحد أغانيه".

وأكد عصام أن حبش "لم يكن له علاقة بمحتوى الأغنية" التي عرفت آنذاك بمهاجمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحملت انتقادات وسخرية من الإنجازات التي يعلنها.

ومن بين التهم الموجهة لشادي حبش، وفق بيان المطرب رامي عصام، "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أنباء كاذبة".

وقال المتحدث الأممي للصحفيين: "أثرنا قضايا حقوق الصحفيين مع السلطات المصرية ونطالب بإجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة المخرج (شادي حبش)".

ولم تعلق السلطات المصرية حتى الاثنين بشأن صحة وفاة شادي حبش وملابساتها.