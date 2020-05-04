مجلس الأمن يعبر عن "قلق عميق" من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل

أعرب مجلس الأمن الدولي، الاثنين، عن "القلق العميق" من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك في "عناصر إعلامية" أصدرها المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء الى إفادتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بشأن الوضع في لبنان، ومدى تنفيذ القرار 1701، لعام 2006.

و"العناصر الإعلامية" هي أضعف ما يصدره مجلس الأمن من حيث التأثير والأهمية، مقارنة بالبيانات الصحفية والرئاسية والقرارات الصادرة بموجب الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت "العناصر الإعلامية" "ضرورة أن تبذل جميع الأطراف قصارى جهدها لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأعربت عن القلق الشديد عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، وكذلك جميع انتهاكات قرار المجلس رقم 1701، القاضي بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب يوليو/تموز 2006".

وأشارت "العناصر الإعلامية" لمجلس الأمن إلى "الأزمة الكبرى والحادة التي يواجها لبنان الآن".

وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم "أحيطوا علمًا بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية.. والحاجة الماسة للسلطات اللبنانية للاستجابة لتطلعات الشعب، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى".

وأعربوا عن "دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها، فضلًا عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".