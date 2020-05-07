تسيير دورية تركية ـ روسية تاسعة على طريق "إم 4" في إدلب

سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة تاسعة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الخميس، إن الدورية التاسعة جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

والثلاثاء الماضي، سيّرت قوات الجانبين الدورية المشتركة الثامنة على طريق "إم 4" في إدلب.

وتأتي الدوريات ضمن إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.