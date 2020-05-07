مشروع الدستور الجزائري الجديد يتضمن منصب نائب للرئيس للمرة الأولى

اقترحت مسودة التعديل الدستوري التي أعدتها لجنة خبراء وضعها الرئيس الجزائري، الخميس، استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية لأول مرة في البلاد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إنها "بدأت في توزيع مسودة التعديل الدستوري، التي أعدتها لجنة خبراء قانون الدستور، على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وغيرها، بهدف مناقشته وإثرائه".

وأضافت أن "هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة".

وتضمنت المسودة في محورها الثاني، بنداً يتعلق بإمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائباً له.

ونصت على أن نائب الرئيس يتولى رئاسة البلاد مؤقتا لمدة 45 يوما في حال عجز أو استقالة او وفاة الرئيس، وبعد انتهاء هذه الفترة إذا أثبتت المحكمة الدستورية وجود مانع لاستمرار الرئيس يكمل نائبه الولاية الرئاسية.

كما اقترحت المسودة تكريس المبدأ الحالي، بعدم إمكانية تولي رئيس الجمهورية أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقترح تعديل دستوري في الجزائر استحداث منصب لرئيس الجمهورية منذ استقلال البلاد العام 1962.

وفي 8 يناير/كانون الأول الماضي، كلف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.