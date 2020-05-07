واشنطن وطهران تدعمان حكومة الكاظمي بعد نيلها ثقة البرلمان العراقي

اتفقت أمريكا وإيران على تأييد الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي نالت ثقة البرلمان ليلة الأربعاء الخميس، بعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

فقد رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ "بومبيو هنّأ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بحصوله على ثقة البرلمان".

وأشار البيان إلى أن بومبيو أبلغ رئيس الحكومة العراقية الجديد بأنّه لمدّة 120 يوماً لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من إيران.

وأضاف البيان أنّ الوزير أبلغ الكاظمي كذلك أنّ "هذه البادرة هدفها إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح الحكومة".

وفي وقت لاحق الخميس قالت السفارة الأمريكية لدى العراق: "نقدم دعمنا إلى رئيس الوزراء والشعب العراقي لمكافحة جائحة كورونا، وتحقيق نصر شامل على داعش، وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة".

وأضافت في بيان، الخميس، "ينبغي للحكومة الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمتمثل بتنفيذ الإصلاحات الملحة، وتلبية احتياجات الشعب العراقي".

وأردفت السفارة: "نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه".

إلى ذلك، بارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، للكاظمي وحكومته ومجلس النواب (البرلمان) والشعب العراقي، النجاح في تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر، أن بلاده تقف دائما مع الشعب العراقي وخياره في تحديد من يدير البلاد.

وصوت البرلمان العراقي فجر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائباً من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي، و15 وزيرا في حكومته، ولم يحظ بها 5 مرشحين، فيما لم يقدم رئيس الوزراء أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

ومن المنتظر أن يستكمل البرلمان منح الثقة لبقية التشكيلة الوزارية في الأيام المقبلة.