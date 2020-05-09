الكاظمي لسفيري واشنطن وطهران: العراق لن يكون ساحة تصفية حسابات

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال لقاءين منفصلين له مع السفيرين الأمريكي والإيراني السبت، إن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات.

وحسب بيان للحكومة، أكد الكاظمي، خلال لقائه السفير الأمريكي ماثيو تولر "ضرورة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب واستقرار المنطقة".

وشدد على أن "العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة".

من جهته، أكد السفير الأمريكي "استعداد بلاده لدعم بغداد في المجالات كافة، لاسيما الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا"، وفق ما نقل عنه بيان الحكومة العراقية.

وخلال لقائه السفير الإيراني إيرج مسجدي، أكد الكاظمي "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة".

وشدد على أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".

بدوره، أعرب السفير الإيراني، بحسب البيان، عن "تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات".