قوات الوفاق تحيد 70 من مليشيا حفتر بضربات استهدفت "الوطية"

أعلنت قوات الحكومة الليبية، السبت، تحييد 70 عنصرا من مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، بين قتيل وجريح، بضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية الجوية ومحيطها.

جاء ذلك بحسب تصريح مقتضب للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك.

وقال قنونو إن "سلاح الجو نفذ 6 ضربات الجمعة، داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها، وطرق الإمداد إليها، استهدفت خلالها آليات عسكرية تابعة لحفتر".

ولفت إلى أنه نتج عن هذه الضربات "تحييد 70 عنصرا من مليشيات حفتر الإرهابية بين قتيل وجريح".

و"الوطية الجوية"، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

وتواصل القوات الحكومية محاصرة قاعدة الوطية، عقب مقتل آمر حمايتها أسامة مسيك، الثلاثاء الماضي، خلال عملية التحرير.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.