أعلنت وزارة الدفاع التركية إصابة 11 مدنياً على الأقل في تفجير نفذته منظمة "بي كا كا" الإرهابية وسط مدينة الباب، في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" استهدفوا هذه المرة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية "درع الفرات" بسوريا.

وأوضحت أن الإرهابيين أعداء الإنسانية نفذوا تفجيرًا في مركز مدينة الباب، ما أسفر عن إصابة 11 مدنيا بريئاً على الأقل، جرح أحدهم بالغ الخطورة.

وذكرت وكالة الأناضول أن قنبلة موضوعة داخل طرد جرى تفجيرها في شارع مزدحم أثناء تسوق المدنيين في المدينة.

وأشارت إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات الموجودة في الباب، وأن التفجير ألحق أيضًا أضرارًا مادية في المنطقة.

وتواصل "بي كا كا / ي ب ك" تواجدها في مدينتي تل رفعت ومنبج، وتستخدمهما منطلقا لأعمالها الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، بريف حلب الشمالي.