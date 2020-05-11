السعودية توقف بدل غلاء المعيشة وترفع ضريبة القيمة المضافة

كشف وزير المال السعودي إن المملكة السعودية سترفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة ما سيزيد أعباء المعيشة على المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الوزير محمد الجدعان الاثنين قوله إنه "تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو 2020، وفي الوقت نفسه رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر تموز/يوليو".

وتأتي الإجراءات الجديدة التي ستوفر وفق وسائل إعلام رسمية حوالى مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة فيما تكثف الحكومة خططها الطارئة لخفض الإنفاق.

وشدد الجدعان على أن الإجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة وسط تراجع عائدات النفط مع انخفاض الطلب العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية".

كان الجدعان قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وفي نيسان/ابريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2,3 في المئة.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف قامت في الآونة الأخيرة بتغيير نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، مع التأكيد على تصنيفها الائتماني عند "آي واحد". وقالت إن "النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة تغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا".