النهضة بصدد تعديل مكتبها التنفيذي استجابة لمتطلبات المرحلة

أعلنت "حركة النهضة" التونسية رسميا، الثلاثاء، تحويل مكتبها التنفيذي إلى مكتب تصريف أعمال.

جاء ذلك في بيان توضيحي صادر عن مكتب الإعلام والاتصال في الحركة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية بحصة 54 نائبا من أصل 217.

وقالت الحركة إن بيانها التوضيحي يأتي "على إثر ما راج من أخبار بخصوص اعلان رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي حل المكتب التنفيذي، وتوضيحا لهذا الأمر".

وأفادت بهذا الخصوص: "يهمنا أن نبين أن رئيس الحركة أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأربعاء الماضي عن اعتزامه إدخال تعديلات في تركيبة المكتب استجابة لمتطلبات واستحقاقات المرحلة".

وأوضحت في البيان أن الغنوشي "أعلن عن تحويل المكتب الحالي الى مكتب تصريف أعمال، ودعا جميع أعضائه إلى مواصلة أعمالهم إلى حين انجاز هذا التحوير ودخوله حيز التنفيذ بعد عرض الموضوع على مجلس الشورى للمصادقة على التركيبة الجديدة".