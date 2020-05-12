مقتل جندي إسرائيلي بعد بإصابته بحجر في رأسه

قتل جندي إسرائيلي، صباح الثلاثاء، بعد بإصابته بحجر في رأسه أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة فلسطينية شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن الجندي عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم "برشق حجارة في رأسه أثناء نشاط عملياتي للجيش" في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بقتله.

وقال الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس لصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "كانت قوات الجيش تغادر البلدة بعدما أتمت مهمتها... عندما ألقي حجر كبير من طرف البلدة صوب الجنود، فأصاب رأس السرجنت عميت بن إيغال"، مشيرا الى إجلاء الجندي ووفاته في وقت لاحق.

وذكر المتحدث أنه أول جندي إسرائيلي يقتل خلال مهمة منذ بداية السنة. وأضاف "رغم أنه كان يضع خوذة، لكن ذلك لم يساعده لسوء الحظ".

وتابع "نحن نحقّق بما حدث ونقوم باعتقال المسؤولين عن ذلك".

وذكرت مصادر محلية في يعبد "أن الجيش الإسرائيلي نفذ اعتقالات في البلدة جرت على أثرها مواجهات".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين"، مشيرة الى تجدد المواجهات.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية استقدمت "تعزيزات عسكرية وداهمت عددا من منازل المواطنين".

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان الى أن "الجيش ما زال في بلدة يعبد والمواجهات مستمرة".

ويأتي ذلك عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى إسرائيل حيث سيلتقي نتنياهو ورئيس الكنيست بني غانتس، قبل أن تقسم الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الخميس.