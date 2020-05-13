سوريا.. وقف تركي يقدم وجبات إفطار في مدينة "تل أبيض"

يواصل "وقف خيرات" التركي، منذ بدء شهر رمضان، تقديم وجبات إفطار إلى 500 شخص يوميًا، في مدينة "تل أبيض" شمالي سوريا.

وأفادت ولاية شانلي أورفة التركية في بيان، الأربعاء، أن متبرعين أتراك يساهمون في تجهيز وجبات الافطار المقدمة.

وأضاف البيان أن فرق الوقف تعمل على إعداد وتقديم وجبات الإفطار، بالتعاون مع مركز الدعم والتنسيق لسوريا التابع لولاية شانلي أورفة.

وأشار إلى أن وجبات الإفطار، تُجهّز في مطبخ عائد للوقف أُنشأ في مدينة تل أبيض التي جرى تحريرها من الإرهابيين خلال عملية "نبع السلام".

ويقدم الوقف بجانب وجبات الإفطار، سلة تتضمن الحلويات والخبز والخضار الطازجة واللبن وماء الشرب.

وإلى جانب تل أبيض، يقوم الوقف بتقديم مساعدات للمحتاجين في مدينة أعزاز وجرابلس ومحافظة إدلب.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا؛ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.