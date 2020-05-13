كيف يمكن للأجانب تعلم اللغة التركية أو ممارستها من المنزل

لا شك أن تعلم لغة جديدة يتطلب ممارستها كل يوم، وإلا فستتحلل المهارات اللغوية المكتسبة وتذوي مع الزمن. وإذا كان الأجانب المقيمون في تركيا غير قادرين على ممارسة اللغة التركية والاحتكاك بالناس في الوقت الحالي، فهناك خيارات لا نهاية لها عبر الإنترنت للحفاظ على مهاراتهم اللغوية بشكل فعال وقوي.

ونظراً لوجود مجموعة متنوعة من الأساليب لمواصلة التعلم أو ممارسة اللغات الأجنبية من المنزل، فلم يعد هناك أي عذر يسمح بالتنازل عن تعلم اللغة التركية أو تعلم أية لغة جديدة أثناء تطبيق التباعد الاجتماعي.

تعلم اللغة التركية على الإنترنت

يمكن تعلم اللغة التركية من خلال برنامج "Hands On Turkish"، وهو برنامج تعليمي تركي مجاني عبر الإنترنت مدعوم من المفوضية الأوروبية. تم إنشاء هذا البرنامج من قبل فريق مؤلف من ستة أكاديميين من جميع أنحاء العالم لتعليم اللغة التركية في مستويات مختلفة لغير المتخصصين من خلال منصة عبر الإنترنت. ويوفر البرنامج عدداً من التفرعات المتاحة، بدءاً من تعليم المستوى التمهيدي المجاني لمدة 12 ساعة في أربعة أسابيع، إلى تعليم التركية الكامل عبر الإنترنت والذي تبلغ مدته 120 ساعة في غضون عام. وتتمتع ساعات العمل في هذا البرنامج بالمرونة حيث تتيح التعلم ببساطة وبالسرعة الموافقة لإمكانية المتعلم من خلال الموقع الإلكتروني، الذي يعلم المفردات للمبتدئين والمسافرين لأغراض العمل بالإضافة إلى كيفية نطق الكلمات المعطاة.

كما يمكن تعلم اللغة التركية من خلال موقع "Panagiotis Georgalas" وهو موقع ترفيهي يضم مجموعة واسعة من الأدوات التعليمية لتعلم وممارسة اللغة التركية بمنتهى الراحة خلال التمدد على الأريكة المنزلية. ويحتوي الموقع على مجموعة متنوعة من التدريبات والألغاز إلى جانب وصف دقيق للقواعد والنظريات النحوية. بالإضافة إلى دروسٍ حول العبارات المفيدة ومجموعة متنوعة من قوائم المفردات التي تستخدم تمارين صعبة. وهناك أيضاً مجموعة متنوعة من الطرق لممارسة اللغة التركية الواقعية مثل استخدام الصفحات الأولى من الصحف اليومية جنباً إلى جنب مع قاموس مفيد للمصطلحات الغير مألوفة. كما يقدم "Panagiotis Georgalas" دروساً في اللغة اليونانية للأجانب والمتحدثين الأتراك الأصليين على مواقع ويب إضافية.

إتقان المصطلحات المحكية

يعتبر موقع "turkish tea time" أو وقت الشاي التركي، واحداً من أدوات تعليم اللغة التركية عبر الإنترنت الأكثر شعبية. وتم إنشاء هذا الموقع منذ ثماني سنوات تقريباً، من قبل مغترب أمريكي ولغوي تركي أصيل يعمل في جامعة "Boğaziçi". وقد أعد الفريق القائم على هذا الموقع أكثر من 100 درس متاح من خلال ملفات بودكاست، وهي مقسمة إلى مستويات مختلفة. وبالرغم من أن الموقع ليس مجانياً لأن الوصول إليه يتم من خلال نظام قائم على الاشتراك، إلا أن الدروس المسلية التي يحتوي عليها، توفر منظوراً رائعاً لتعليم المغتربين وتمنحهم الفرصة لتعلم المصطلحات المحكية الشائعة بين أفراد الشعب التركي.

نادي المحادثة باللغة التركية عبر الشبكة

منظمة "أنا واسطنبول" أو كما تعرف بالإنكليزية "Istanbul&I" هي منظمة شبابية دولية مكرسة للعمل التطوعي. وقد اعتادت المنظمة على تنظيم سلسلة من النشاطات في مقرها في منطقة "كاراكوي"، بما في ذلك نوادي المحادثة التي تقام مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعتين، ويتم عقدها الآن عبر الإنترنت باللغة التركية والإنجليزية والفرنسية ولثلاثة مستويات مختلفة. يقام النادي الناطق بالتركية يوم الثلاثاء من الساعة 5 حتى 7 مساءً، ويضم سبعة مشاركين في كل مستوى. كما تدير منظمة "أنا وإسطنبول" نوادي افتراضية للكتاب والشعر وليالي سينمائية.

طرق مسلية وقنوات يوتيوب مفيدة

يعرف المغترب البريطاني "مايك سكارسبروك" المقيم في منطقة "فتحية" جنوب تركيا، باسم "العم مايك". وقد أصبح الفيديو الخاص به "تركيا جنة"، واسع الانتشار منذ إطلاقه قبل أربع سنوات. كما أصبح "العم مايك" مثالاً في الحفاظ على طبيعة تركيا من الأضرار، وراح ينشر مقاطع فيديو مسلية عن السفر في تركيا وكذلك عن ممارسة اللغة التركية. ويوجد على قناته على يوتيوب، ما يقرب من عشرين مقطع فيديو في سلسلته "تعلم التركية في خمس دقائق" و "تعلم التركية في دقيقتين" التي تتسم بالكوميدية الممتعة للغاية مع أنشطة لغوية مفيدة مستمدة من الحياة اليومية مثل قيادة السيارة في تركيا.

وهناك أيضاً برنامجاً مميزاً اسمه "3 Yabancı 1 Türk" وهو بودكاست قدمه المغترب الكوري "تشابي هان" بالاشتراك مع مغتربين آخرين من عدة دول أخرى مثل "لويس" من الولايات المتحدة و"ج.ج" من كينيا و"ميشيل" وهو تركي إيطالي. ويحتوي البرنامج على مقاطع فيديو ناطقة باللغة التركية، وتتناول هذه المقاطع مواضيع كوميدية مثل لعبة "التبو" والاختلافات بين تركيا والثقافات واللغات الأجنبية عنها. كما يقدم البودكاست طريقة مسلية للاستماع إلى المغتربين الآخرين الذين يشاركون تجاربهم والصعوبات التي واجهتهم في تعلم اللغة التركية.

تعلم اللغة الفرنسية أو الإسبانية على الإنترنت

بدأ "المعهد الفرنسي/تركيا" بمراكزه في أنقرة وإزمير وإسطنبول، في تقديم دورات لغة فرنسية على الإنترنت لمدة 30 ساعة لمجموعات صغيرة من الناطقين بالتركية. وتستخدم هذه الدورات التدريبية المنخفضة التكلفة برامج الاجتماعات مثل Zoom أو Skype والتوقيت المرن المناسب. كما يقدم المعهد ذاته نشاطاً تعليمياً خلال أيام التباعد الاجتماعي من خلال قراءات افتراضية لجميع الأعمار وكتابة دروس على صفحة الانستغرام الخاصة به.

وفيما يتعلق باللغة الإسبانية، يقدم معهد "Cervantes de Estambul"، دورات لمدة 30 ساعة عبر الإنترنت. يمتد تاريخ التسجيل فيها من 11 إلى 17 مايو، وتعقد الدورات عبر Zoom أو منصة مماثلة بمستويات متنوعة وتستمر حتى نهاية يونيو.