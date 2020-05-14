الداعية السعودي سلمان العودة يرسل رسالة من داخل سجنه

نشر موقع "معتقلي الرأي" ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية للداعية السعودي البارز سلمان العودة من داخل أحد سجون المملكة، متحدثاً مع والدته وابنته.

وقال الحساب المناصر للسجناء السياسيين بالسعودية، في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء، إنه "يظهر في مكالمة العودة إرهاق في صوته نتيجة استمرار اعتقاله في العزل الانفرادي وظروف السجن برمضان".

وأضاف: ويتأكد من خلالها ما سبق وتحدث عنه نجله عبد الله، من أن والده كأنه "يركض خلال المكالمة"، وبالكاد يسلم على العائلة، لأن المكالمة المسموح بها قصيرة جدا.

وردا على سؤال بشأن أحواله، قال العودة (63 عاما): "والله بخير الحمد لله. ومبسوط مرّة الحمد لله"، بحسب التسجيل البالغة مدته 59 ثانية، دون تحديد تاريخ الاتصال.

وكان عبد الله، نجل الداعية السعودي، قال في نهاية 2019، إن والده يتعرض لمعاملة في السجن تُصنف دوليا على أنها تعذيب.

وأضاف أن والده كان يُحرم من النوم عدة أيام، ويُترك مقيدا في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يُرمى له وهو مقيد، فيضطر إلى فتح الكيس بفمه.

وهذا أول حديث يُنشر للعودة، منذ اعتقاله في 10 سبتمبر/ أيلول 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت رموزا في "تيار الصحوة"، أكبر التيارات الدينية بالمملكة.

وتطالب منظمات دولية وإسلامية وشخصيات بارزة بضرورة إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

فيما طالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام العودة، بتهم منها الانتماء لمنظمة محظورة، وتقصد بها رابطة العلماء المسلمين، و"عدم الدعاء لولي الأمر" و"السعي للإفساد في الأرض".