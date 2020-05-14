14 جريحاً في قصف لميليشيا حفتر على مناطق سكنية

أصيب 14 مدنيا بجروح في قصف لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، على مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور السكنية وسط العاصمة طرابلس، وفق ما أعلن الجيش الليبي، الخميس.

وأضاف الجيش، في بيان، أن "القصف الهمجي" طال عددا من منازل المواطنين.

وبث المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية، على صفحته فيسبوك، تسجيلا مصورا يظهر جانبا من آثار قصف المليشيا لمنازل في منطقة طريق السور.

ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" (خاصة) عن مدير مستشفى طرابلس المركزي، البهول بن رمضان، قوله إن عدة أقسام، بينها الأنف والحنجرة والجلدية، تضررت بشظايا؛ بسبب قصف مليشيا حفتر للمستشفى.

وأضاف أنه يجري الآن تحويل المرضى بالأقسام المتضررة إلى أقسام أخرى، ولا توجد خسائر بين المرضى أو العاملين .

وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشن هذه المليشيا، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، تكبدت خلاله خسائر فادحة.

ويواصل حفتر شن هذا الهجوم، متحديا قرارا أصدره مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الماضي، يطالب بوقف إطلاق النار، ومتجاهلا خطورة جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، التي ضربت ليبيا وبقية دول العالم.