ليبيا أوبزيرفر: حميدتي يوافق على إرسال قوات إضافية لدعم حفتر عقب تهديدات من أبو ظبي

نقلت صحيفة "ليبيا أوبزيرفر" عن مصادر -لم تذكرها- أن قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حميدتي وافق على إرسال قوات إضافية إلى ليبيا لدعم الانقلابي خليفة حفتر عقب تهديدات من الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حميدتي وافق على إرسال 1200 جندي إضافي من قوات الدعم السريع لمساندة مليشيات حفتر عقب تهديدات من أبو ظبي بقطع المساعدات المالية.

ويوجد حاليا المئات من القوات السودانية في ليبيا لدعم مليشيات حفتر في هجماتها على قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

ويتعرض حميدتي لانتقادات من ضباط بالجيش السوداني بسبب إرساله جنوداً سودانيين لدعم حفتر والمخاطرة بحياتهم مقابل دعم مالي وعسكري من الإمارات.