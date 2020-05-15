واشنطن: سوريا ليست أفغانستان وسياستنا فيها ذكية

صرح المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، الخميس، بأن واشنطن لن تنسحب عسكرياً من سوريا، موضحاً أن هدفها هو جعل الحرب هناك "طريقًا مسدودًا" بالنسبة لروسيا.

وفي كلمة له بمعهد "هدستون" بالعاصمة واشنطن، أوضح جيفري أن الولايات المتحدة بدأت ترى فوائد القوى التي تمتلكها في سوريا.

ورفض جيفري الافتراضات التي تقول إن الولايات المتحدة دخلت "طريقا مسدودا" في سوريا كما في أفغانستان.

ولفت إلى أن سياسية واشنطن في سوريا تتمثل بالضغط على أعدائها في المنطقة، مضيفًا: "نعتقد أن السياسية التي ننتهجها ذكية".

وأردف: "سوريا ليست أفغانستان أو فيتنام، ومهمتي هي جعل هذه الحرب طريقًا مسدودًا أمام الروس".