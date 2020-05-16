قوات الحكومة الليبية تدمر منظومة دفاع جوي روسية بطائرات مسيرة تركية

أعلنت قوات الحكومة الليبية تنفيذ 3 ضربات جوية دمرت منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير و3 سيارات مسلحة بقاعدة الوطية، باستخدام طائرات مسيرة مسلحة تركية الصنع من طراز بيرقدار.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على صفحته بموقع فيسبوك.

وقال البيان: "قواتنا البطلة تنجح في تدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير فور وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية".

وتداول نشطاء مقربون من الانقلابي خليفة حفتر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لوصول منظومة الدفاع الجوي الروسية لقاعدة الوطية الجوية، جنوب غربي طرابلس.

وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم قوات الجيش محمد قنونو، إن "سلاح الجو وجّه 3 ضربات في قاعدة الوطية، دمّرت خلالها منظومة الدفاع الجوي الروسية، و3 عربات مسلحة بينها سيارة ذخيرة".

وأكد قنونو في تصريح صحفي، نقلته "بركان الغضب" أن "أي هدف يشكل خطرا ثابتا كان أو متحركا، سيتم استهدافه وقصفه دون استثناء".

وقال إنه "لا يوجد أي خط أحمر، وليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويهدد أمنها وسلامتها".

وشن سلاح الجو التابع للحكومة، منذ بداية مايو/أيار الجاري، 57 غارة استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها "بركان الغضب".

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها الانقلابيون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

و"الوطية"، آخر تمركز عسكري مهم تملكه مليشيات حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر عليها قوات الحكومة، فستشكل دوما تهديدا قويا على مدن الساحل الغربي.

ومنذ 4 أبريل 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.