مقتل 8 أشخاص في هجمات متفرقة بالعراق

قتل 6 أفراد من عناصر الأمن والحشد الشعبي ومدنيان، بهجمات متفرقة شهدتها عدة محافظات عراقية، منذ مساء الجمعة حتى فجر السبت.

وقال الرائد جميل العبيدي بالفرقة الخامسة في الجيش في محافظة ديالى للأناضول، إن "حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر داعش مساء الجمعة، على مواقع للحشد الشعبي في ناحية العظيم شمالي المحافظة ارتفع إلى 4 قتلى و6 جرحى جميعهم من الحشد الشعبي".

وفي محافظة صلاح الدين (شمال)، قال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات المحافظة (تتبع الجيش)، إن "شرطيا قتل بهجوم شنه عناصر داعش فجر السبت على حاجز أمني بقضاء الدجيل جنوبي المحافظة".

وفي محافظة كركوك (شمال)، أفاد مصدر أمني بأن عنصرا من الشرطة قتل بهجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" واستهدف حاجزاً أمنياً بمنطقة يايجي جنوبي المحافظة.

وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد اغتال مسلحون مجهولون شخصين وسط المحافظة.

وقال الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف لـ"الأناضول"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا بأسلحة مزودة بكاتم للصوت فجر السبت مركبة تقل مدنيين اثنين وسط البصرة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور".