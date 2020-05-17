قوات الحكومة الليبية تعلن تدمير ثاني منظومة دفاع جوي روسية

أعلنت قوات الحكومة الليبية نجاحها في تدمير ثاني منظومة للدفاع الجوي الروسية "بانتسير" بعد ساعات من وصولها إلى قاعدة "الوطية" الجوية.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على صفحته بموقع فيسبوك.

وقال البيان إن "منظومة بانتسير الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات مثبتة على سيارة MAN-SX45 نقلت إلى ليبيا من الإمارات لدعم مليشيا حفتر الإرهابية في العدوان على طرابلس".

كما قال الناطق باسم قوات الحكومة محمد قنونو، إن سلاح الجو وجّه فجر الأحد ثلاث ضربات جوية في قاعدة الوطية الجوية ومحيطها.

وأكد قنونو في تصريح صحفي، نقلته "بركان الغضب"، أن "إحدى الضربات تعاملت مع طائرة "وينق لونق" صينية الصنع دعمت بها الإمارات مليشيا حفتر الإرهابية، ودمرّت في الضربتين الأخريين دشما في القاعدة الجوية تحتوي مخازن للذخيرة".

والسبت أعلنت قوات الحكومة تدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير وذلك فور وصولها داخل قاعدة الوطية الجوية.

وشن سلاح الجو التابع للحكومة، منذ بداية مايو/ أيار الجاري، غارات استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها "بركان الغضب".

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

و"الوطية"، آخر تمركز عسكري مهم تملكه مليشيا حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر عليها قوات الحكومة، فستشكل دوما تهديدا قويا على مدن الساحل الغربي.

ومنذ 4 أبريل 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.