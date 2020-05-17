اندلاع 7 حرائق في مخيمات النازحين بإدلب في 3 أسابيع

شهدت مخيمات النازحين في محافظة إدلب السورية 7 حرائق في 3 أسابيع، ما تسبب بوفاة مدنيين اثنين.

وبحسب تصريحات محمد حلاج، مدير فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" للأناضول، فإن أسطوانات الغاز كانت سببا في اندلاع معظم الحرائق بالمخيمات.

وأشار إلى أنّ بعض الحرائق كانت كبيرة بسبب قرب الخيم من بعضها.

وأكد أنّ حريقا اندلع أمس السبت، في مخيم دير حسان، تسبب باحتراق 20 خيمة، وأسفر عن أضرار مادية للنازحين.

وأوضح أنّ الحريق تمت السيطرة عليه من قبل سكان المخيم وبمساعدة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.