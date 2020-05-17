مخلوف: النظام منحني مهلة للتنحي عن رئاسة سيريتل وإلا فسيحجز على الشركة

قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف اليوم الأحد إن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة سيريتل، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، مؤكداً أنه لن يتنحى.

وأضاف مخلوف في مقطع فيديو، هو الثالث لرجل الأعمال والذي يكشف عن خلاف عميق بينه وبين ابن عمته رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن انهيار سيريتل، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة، سيوجه ضربة "كارثية" للاقتصاد.

ومخلوف كان جزءا من الدائرة المقربة للأسد واضطلع بدور كبير في تمويل المجهود الحربي للنظام، وتشمل إمبراطوريته الاقتصادية الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط.

وقال مخلوف "إذا ما بتنفذوا سوف نسحب الرخصة.. وقالوا عندكم الأحد يا بتنفذوا أو نأخذ الشركة وبنحجز عليها".

ولم يتضح متى سُجل المقطع ولا ما إذا كان مخلوف يعني بكلامه اليوم أم الأحد المقبل.

وأضاف "هيك بتخربوا اقتصاد سوريا".

كان مخلوف اتهم قوات الأمن في وقت سابق من الشهر باعتقال موظفين لديه "بشكل لا إنساني"، في هجوم غير مسبوق من داخل النظام يشنه أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في النظام السوري.